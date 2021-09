Malacarosos malandros le robaron la moto y policías no le ayudaron porque se ‘les hizo así’

Así es el caso de Argentina, en donde un hombre que trabaja como domiciliario ha sido víctima de dos violentos robos en menos de ocho meses, y en ninguna de las ocasiones ha recibido la ayuda de la Policía.

Lo insólito de esta historia es que después del último robo que sufrió, en el que se le llevaron su moto, llamó a la Policía para que lo ayudaran, pero no se esperaba la respuesta de los uniformados: “No vamos porque tenemos miedo de ir. No me parece una respuesta por parte de la Policía”. Así lo afirmó este hombre de 34 años al medio ElDoceTV.

Tras recibir esa lamentable respuesta, se marchó sin sus pertenecías para la casa, en donde volvió a llamar a las autoridades para que le ayudaran a buscar su moto; pero después de 22 intentos en los que no le contestaron no tuvo de otra que ir hasta la estación de Policía para poner el denuncio y allí se encontró con algo que lo molestó aún más: “Estaban viendo un partido de fútbol”.

El hombre argentino lamentó que haya tenido que aguantar siete meses ahorrando para que en menos de treinta segundos le arrebaten sus cosas.

“Se llevan el esfuerzo que uno hace, tenés que volver a arrancar de cero y la Policía te hace una palmada en el hombro y te dice bueno, suerte para la próxima”, señaló a ese medio.