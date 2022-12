Morgan Freeman, ACUSADO por ocho mujeres de abuso sexual

Los comportamientos del actor se dieron en un viaje de prensa hace más de un año por la película ‘Un golpe con estilo’, donde al parecer tuvo comentarios y comportamientos pesados con algunas mujeres que estaban allí.

A unas les decía cosas sobre su vestimenta o les preguntaba si llevaban ropa interior, a otras las cogía más de la cuenta o les alzaba la falda.

Luego de las denuncias el actor se pronunció y esto fue lo que dijo: "Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionalmente o haga que alguien se sienta incómodo. Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómodo o que le haya faltado el respeto. Esa nunca fue mi intención".

El actor de 80 años ha sido un ejemplo para la comunidad afroamericana en Estados Unidos tiene y una carrera cinematográfica que abarca casi cinco décadas.

