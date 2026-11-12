CUT confirma fecha del nuevo Paro Nacional en Colombia; estas son las razones de la marcha

Si vives en Bogotá o en cualquier otra ciudad del país, es clave que tengas presente la fecha oficial confirmada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a principios de noviembre.

La jornada de protestas y manifestaciones a nivel nacional se llevará a cabo el próximo jueves 19 de noviembre.

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Durante la tercera semana del mes, miles de ciudadanos saldrán a las calles para hacer sentir su descontento en diferentes puntos de Colombia.

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Esta movilización de gran magnitud no la lidera únicamente la CUT; cuenta con la integración y el respaldo del Comando Nacional Unitario de las Centrales Obreras, las confederaciones de Pensionados, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), así como diversas organizaciones sociales, juveniles y estudiantiles.



El Gobierno Nacional con la reforma tributaria pretende ¡Más impuestos sobre los alimentos diarios! Verduras y productos de consumo básico podrían perder su exclusión del IVA. ¡La crisis fiscal no puede pagarse con los derechos de los trabajadores! ¡19 de noviembre-vamos al paro nacional! — Central Unitaria de Trabajadores (@cutcolombia) November 6, 2026

Respecto a la logística de la jornada, ten en cuenta que hasta el momento las organizaciones sindicales no han compartido la información detallada sobre las horas de inicio de los plantones ni los recorridos específicos que seguirán las marchas.

Por esta razón, te recomendamos mantenerte atento a los reportes oficiales de movilidad durante esa fecha.

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¿Por qué protestará la CUT y cuáles son los motivos de las marchas?

La decisión de convocar a esta manifestación surge en el marco de las propuestas y medidas tributarias impulsadas por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, las cuales se encuentran en debate en el Congreso de la República para su aprobación o denegación.

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De acuerdo con el comunicado oficial y las denuncias de la CUT, existen cinco razones centrales que motivan a los sectores sociales a movilizarse:

Aplicación del IVA a productos de la canasta familiar: La organización sindical señala que las propuestas del Gobierno buscan eliminar la exclusión del IVA a alimentos de consumo diario. Productos básicos como el café, el azúcar, las pastas y las verduras pasarían a estar gravados, lo que representa un impacto directo al bolsillo de la población. Incremento en los aportes a la salud para empleados e independientes: La propuesta contempla aumentar el porcentaje de cotización a la seguridad social. El descuento en salud para empleados pasaría del 4 % al 8 % según sus ingresos, mientras que los trabajadores independientes deberían cotizar entre el 12,5 % y el 15,5 %. Reducción del tope para pagar el impuesto de renta: Se busca disminuir el tope mínimo de ingresos anuales a partir del cual las personas deben pagar este tributo, lo que obligaría a más trabajadores de menores ingresos a tributar renta. Desigualdad en los beneficios tributarios: La CUT critica que, mientras se incrementa la carga fiscal sobre la clase trabajadora y la clase media, se plantean reducciones de impuestos para las empresas y beneficios para grandes inversiones. Recorte de hasta 700.000 empleos estatales: La organización gremial manifiesta su preocupación por la terminación masiva de puestos de trabajo en instituciones públicas, advirtiendo que este recorte estatal puede disparar el desempleo y la vulnerabilidad en el país.

Con estos cinco puntos como bandera, la CUT y las organizaciones aliadas hacen un llamado a la ciudadanía para marchar el 19 de noviembre en defensa de sus derechos económicos y sociales.

