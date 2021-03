Estudio revela la razón por la cual no puedes parar de hablar

Seguramente te ha pasado que te encuentras en una conversación en la que no estás seguro de si la otra persona ya se ha cansado de escucharte, o si quiere intervenir en la charla. Si ese es el caso, tranquilo, al parecer somos más de los que piensas.

Así lo indicó un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Harvard, y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. La pregunta que se planteó el estudio era la siguiente: ¿Las conversaciones terminan cuando la gente quiere que lo hagan? Los resultados indican que la respuesta es negativa.

¿Cómo fue la investigación?

La investigación constó de dos partes. En la primera, se hizo una encuesta en línea a 806 personas, que fueron consultadas sobre una conversación que hubieran tenido recientemente con algún amigo o familiar.

Entre las preguntas, se les consultaba en qué momento empezaron a sentirse deseosos de terminar con esa conversación, y cuánto tiempo real pasó entre ese deseo y el final del diálogo.

En la segunda parte, 252 personas fueron separadas de a pares con extraños, para que conversaran entre sí durante uno y 45 minutos.

Un 67% de los encuestados manifestó que había deseado que el diálogo finalizara antes de lo que terminó en realidad, y la mayoría hubiera deseado que durase tan solo la mitad de tiempo.

"Independientemente de lo que crea que quiere la otra persona, es posible que esté equivocado", dijo a Scientific American Adam Mastroianni, investigador de Psicología de la Universidad de Harvard y autor principal del estudio, según cita Smithsonian. "Así que es mejor que te vayas la primera vez que te parezca apropiado, porque es mejor quedarse con ganas de más que de menos", añadió.

Entre los resultados de la segunda parte del estudio, 70% de los participantes hubieran preferido que la conversación durase menos. Solo un 2% de las parejas manifestó que el diálogo duró lo que tenía que durar, y solo 30% tuvo la duración con la que solo una de las partes se sintió cómoda.

Según dijo a Scientific American la psicóloga social Thalia Wheatley, que no participó del estudio, los hallazgos de la investigación son "asombrosos e importantes", y añadió que las charlas son "una elegante expresión de coordinación mutua", pero que "todo se derrumba al final porque simplemente no podemos averiguar cuándo parar".

"Realmente no tienes idea de cuándo quiere ir la otra persona. Entonces, tal vez, deje de intentarlo y simplemente relájese y disfrute de la conversación", concluye por su parte Mastroianni.