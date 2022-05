¡Qué crueldad! Niño de un año perdió la vida a manos de sus padres que lo torturaban

Lleno de herida, moretones, y marcas de quemaduras, fue encontrado un niño en el baúl del carro de sus padres, quienes fueron a visitar a unos de sus familiares junto a sus otros dos hijos como si nada. La tía del hombre, le pareció extraño que el niño de 1 añito no estuviera presente, por lo que les preguntó de su paradero, y estos respondieron que se encontraba con su abuela materna.

Sin embargo parece que el cargo de consciencia les pudo y unos minutos después le confesaron a la mujer que su hijo, identificado como Jamari Mendez había fallecido; y que tenían escondido su cuerpo en el auto. Ante la impresionante noticia, la mujer corrió junto a otra tía del hombre a auxiliar al niño que estaba cubierto por varias mantas,

Publicidad

El pequeño fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde profesionales de la salud se lamentaron por no poder hacer nada para salvar la vida del menor, ya que desde el momento que llegó al lugar su corazón ya no latía. Sin embargo lo que si pudieron descubrir, es que los abusos que sufrió el menor no eran algo nuevo, pues en su cuerpo encontraron marcas de hace tiempo.

Publicidad

"Toda la familia está devastada, nunca imaginamos que alguien de nuestra sangre le hiciera eso a su propio hijo", manifestó la tía del agresor, luego de que uno de los detectives del caso le revelara que el niño había sido torturado.

Los padres del menor, quienes tienen 24 y 27 años ya fueron detenidos por las autoridades de California, lugar donde se presentaron los hechos; y se encuentran a la espera del juicio para conocer a cuanto tiempo de prisión tendrán que enfrentarse.