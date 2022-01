Resultados de la lotería de Cruz Roja y Huila de este martes 25 de enero

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería para que conozcas si eres un feliz ganador.

Este martes 25 de enero se jugaron los sorteos de las loterías de Cruz Roja y Huila. Estos son los resultados de estas dos loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería Cruz Roja: 2091 serie 174

Lotería Huila: 9412 serie 131

Estos son los resultados del chance:

Dorado mañana

6563

Dorado Tarde

4813

Culona

8252

Astro sol

6564Libra

Astro Luna

7733Piscis

Pijao de oro

2514

Paisita día

0264

Paisita noche

7505

Chontico día

9023

Chontico noche

5410

Cafeterito tarde

0725

Cafeterito noche

7599

Sinuano día

3365

Sinuano noche

5875

Cash three día

929

Cash three noche

594

Play four día

5514

Play four noche

9600

Saman día

7377

Caribeña día

8096

Caribeña noche

3384

Motilón Tarde

3987

Motilón Noche

2446

Fantástica día

7029

Fantástica Noche

6376

Antioqueñita Día

0668

Antioqueñita Tarde

1215

Culona noche

1378