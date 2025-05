Epa Colombia no quiere ver a Yina Calderón ni en pintura; por esta razón le negó la visita

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, lleva cuatro meses recluida en la cárcel El Buen Pastor por los cargos que enfrenta tras el polémico video en el que destruyó una estación de TransMilenio durante el paro nacional de 2019.

Durante este tiempo, la empresaria ha tenido contactos limitados con el exterior, y uno de los temas que ha generado curiosidad es la dificultad que ha tenido Yina Calderón para visitarla.

Según la Revista Vea, Yina no ha podido ingresar a la cárcel para ver a su amiga, y la razón detrás de esta negativa resulta inesperada.

Al parecer, la comunicación entre las dos no es fácil, y aunque en un principio a Yina se le había concedido un permiso para ingresar, este fue retirado sin mayores explicaciones.

La negativa de Epa Colombia a la visita de Yina Calderón

El Inpec confirmó que la solicitud de Yina para entrar a la cárcel fue presentada bajo el nombre del programa “Escándalo TV”, con el argumento de realizar una entrevista a Daneidy Barrera.

Sin embargo, según documentos a los que tuvo acceso el medio, la propia Epa Colombia fue quien negó la autorización para que Yina la visitara en el centro penitenciario.

Los motivos detrás de esta decisión no han sido esclarecidos, pero todo apunta a que la relación entre ambas no está en el mejor momento, y Epa Colombia prefirió no recibirla.

Esta situación se vuelve aún más compleja si se tiene en cuenta que Yina Calderón había comentado anteriormente que no entendía por qué no podía ingresar a la cárcel, ya que otras personas sí tienen permitido el acceso.

Además, aseguró que la comunicación con Karol Samantha, novia de Daneidy, es complicada, pues la joven la habría dejado “en visto” en varias ocasiones.

Por ahora, la empresaria sigue cumpliendo su condena en El Buen Pastor y mantiene sus relaciones personales muy limitadas, mientras que Yina Calderón deberá esperar para poder reencontrarse con su amiga.

