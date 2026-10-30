¿Hilos tensores para la flacidez en rostro y glúteos? Experta aclara cómo funcionan

Los hilos tensores son dispositivos médicos diseñados específicamente para colocarse en el tejido cutáneo con el fin de generar un efecto de lifting, reposicionamiento y tracción.

La doctora Karen Quevedo explicó durante su entrevista en El Klub de La Kalle que estos dispositivos permiten estirar ligeramente las zonas con laxitud para atenuar arrugas y mejorar visiblemente la firmeza.

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Sin embargo, la especialista enfatizó que estos hilos no ofrecen resultados definitivos ni de por vida.



El material estándar y más seguro para la fabricación de estos hilos tensores es la polidioxanona, conocida comúnmente como PDO. La característica primordial de la polidioxanona es que se trata de una sustancia totalmente reabsorbible por el organismo con el paso del tiempo.

En la transmisión de El Klub de La Kalle, la doctora Quevedo advirtió que es un error buscar suturas o hilos permanentes que no se absorban.

Debido a que el rostro tiene un nivel constante de movimiento y gesticulación diaria, dejar una sutura fija o no reabsorbible puede provocar que el hilo se desplace de su posición inicial con los meses o años, lo que terminaría generando serias complicaciones médicas y estéticas en los tejidos del paciente.

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Por esta razón, el uso de tecnología de PDO biocompatible garantiza un proceso seguro mientras realiza su trabajo de tracción.

Además, para que cualquier procedimiento de aplicación de hilos sea exitoso y seguro, el médico responsable debe elaborar previamente una historia clínica rigurosa.

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En esta consulta de valoración se analizan los antecedentes de salud, alergias y hábitos diarios del paciente —como el tabaquismo, el consumo de alcohol o el cuidado frente al sol—, factores que influyen directamente en la respuesta de la piel y en el resultado final del tratamiento.

¿En qué zonas se pueden aplicar los hilos tensores para combatir la flacidez y cuántos hilos se necesitan?

Aunque la mayoría de las personas asocia los hilos tensores únicamente con el rejuvenecimiento del rostro, estos dispositivos también tienen una aplicación corporal de alto impacto para tratar la flacidez.

En la consulta de El Klub de La Kalle, la doctora Karen Quevedo indicó que en la zona facial los hilos se colocan con frecuencia en el tercio medio y en el tercio superior de la cara para reposicionar los tejidos caídos.

No obstante, una de las zonas corporales donde más se recurre a esta técnica es en los glúteos, un área amplia donde los hilos tensores especiales ayudan significativamente a levantar la piel caída y a optimizar su calidad.

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El éxito del reposicionamiento y de la mejora en la calidad cutánea depende de la cantidad adecuada de hilos colocados según la extensión de la zona.

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La especialista aclaró que en áreas grandes como los glúteos o en rostros con marcada flacidez no es posible obtener un cambio notorio utilizando apenas una cantidad mínima de producto.

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Por ejemplo, colocar únicamente dos hilitos de tipo monofilamento no generará la tracción ni el estímulo necesario para ver un resultado estético visible o satisfactorio.

Para lograr esa firmeza deseada, se requiere un número suficiente de hilos bien distribuidos, lo cual influye de forma directa en el volumen de producto utilizado y en el presupuesto final del tratamiento.

¿Cuánto cuestan los hilos tensores en Colombia y qué pasa cuando el producto se absorbe?

Al tratarse de dispositivos médicos reabsorbibles de alta calidad diseñados para ser seguros en el cuerpo humano, los hilos tensores de PDO representan una inversión económica considerable.

Durante el diálogo en El Klub de La Kalle, la doctora Karen Quevedo compartió los precios de referencia estándar para este tipo de procedimientos:

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Hilos tensores en el rostro: El valor promedio oscila entre los 3 y 5 millones de pesos colombianos por cada zona tratad a, ya sea el tercio medio o el tercio superior de la cara.

El valor promedio oscila entre los 3 y 5 millones a, ya sea el tercio medio o el tercio superior de la cara. Hilos tensores en los glúteos: Al ser una superficie corporal mucho más extensa que exige un número elevado de hilos para combatir la flacidez, el costo aproximado se ubica entre los 4 y 8 millones de pesos colombianos.

La doctora Quevedo hizo hincapié en que si te ofrecen hilos tensores por valores irrisorios (como $200.000 pesos en glúteos), es una señal clara de alerta sobre la procedencia, idoneidad o seguridad del material.

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Los insumos médicos certificados para ser reabsorbibles y brindar un resultado armónico tienen costos elevados de fabricación que justifican estas tarifas estándar del mercado.

Existe una duda muy recurrente entre los pacientes: ¿es verdad que cuando los hilos se absorben la piel o el rostro se caen mucho más que antes? Ante la interrogante planteada en El Klub de La Kalle, la doctora Quevedo desmintió categóricamente este mito.

Explicó que cuando los hilos tensores completan su ciclo de reabsorción, la piel simplemente retoma su proceso biológico natural de envejecimiento, el cual nunca se detiene en ningún ser humano.

El rostro o la zona tratada no se "caen de golpe" ni empeoran por haber llevado los hilos; simplemente vuelven a su estado de evolución natural con el paso del tiempo.