Así vive la mujer con las PIERNAS más largas del mundo

Entre las novedades más curiosas de la edición 2018 del libro Guinnes Récords, destaca la modelo rusa Ekaterina Lisina, quien logró alzarse con dos reconocimientos gracias a sus piernas.

La joven, de 29 años, no solo se llevó el título de las piernas más largas con 133 centímetros, sino que, además, resultó ser la modelo más alta del mundo con 2,6 metros de estatura.

“Toda la vida la gente me ha mirado en la calle (…), en Rusia no te piden una foto o algo, se quedan callados y te miran”, dijo Lisina al portal de noticias New York Post. “Es chistoso cuando estás sentada y alguien se te acerca y no espera que seas tan alta, y cuando me paro puedo ver la reacción en sus caras”, agregó.

Como en muchos casos similares, el caso de Lisina es hereditario. Su padre mide 1.96 metros, su madre 1.86 metros y su hermano 2 metros. Te puede interesar: ¡Increíble! Esta modelo con siete meses de EMBARAZO no tiene nada de barriga

La altura de la modelo también le fue de gran ayuda cuando participó en las Juegos Olímpicos de Baijing en 2008, en ese tiempo hizo parte del equipo de basquetbol femenino de Rusia, allí recibió medalla de bronce.

Hoy en día, la mujer con las piernas más largas del mundo trabaja como modelo para diferentes marcas de ropa.

