Compró una blusa cara por Internet y le llegó un “DISFRAZ”

En Pasto se hizo viral la historia de una mujer que, según ella, fue víctima de “publicidad engañosa”.

La mujer compró una blusa por internet que le costó 130.000 pesos y le llegó algo completamente diferente.

En Facebook, medio a través del cual hizo la denuncia, dijo que le enviaron “a los 15 días una imitación de la blusa, pero horrible, parecía un disfraz”.

Ante la queja de la clienta insatisfecha, la vendedora se pronunció y le aclaró que se debía a un error del proveedor.

“Me dijo que me devolvía la plata, pero yo le pedí que mejor me enviara unos zapatos para caballero, los cuales nunca me envió”, agregó.

De acuerdo con el portal Tu Barco, la tienda aseguró en la misma red social que la mujer mentía, que ya habían llegado a un acuerdo y que el problema con la blusa era con el proveedor.