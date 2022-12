¿Condones que suenan? La curiosa noche de bodas del príncipe Enrique con Meghan

La boda del príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, el sábado, es un acontecimiento muy esperado en el Reino Unido que ha dado pie a todo tipo de curiosidades.

"Elegantes y cómodos" y fabricados con "un latex suntuoso": así son los preservativos de la marca "Las joyas de la corona".

En recuerdo de la boda, fabricará una edición especial que irá en una caja que, al abrirla, interpreta los dos himnos nacionales de los novios.

Por otra parte, la marca de automóviles Mini diseñó una versión especial de su emblemático auto que tiene las banderas estadounidense y británica en el techo y los lemas "Meghan quiere a Harry" y "Love is all you need" (Todo lo que necesitas es amor").