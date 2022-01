Donó un riñón a su suegra y al mes su novia lo dejó para casarse con su amante

Una historia de solidaridad y desamor invade las redes sociales y desata toda serie de comentarios, luego de que un hombre se sincerara y contara que, tras un riesgoso y extremo gesto con su pareja, fue abandonado por la misma.

Se trata de un mexicano identificado en la red social TikTok como Uzil Martínez, quien contó que por amor entregó un órgano de su cuerpo. Y aunque se creería que este tipo de sacrificios se hace por la pareja, el hombre fue mucho más allá, pues donó su riñón a su suegra.

Publicidad

Según contó en su cuenta de TikTok, hace un tiempo tuvo una relación con una mujer que atravesaba por una difícil situación ya que a su madre tenía un problema de salud y necesitaba con urgencia un trasplante de riñón para poder vivir.

Publicidad

Uzil Martínez en un completo acto de solidaridad y amor hacia su pareja, se ofreció como donante para su suegra; tras una serie de exámenes el hombre salió apto y su riñón fue trasplantado a la mamá de su amada.

Este acto despertó cientos de aplausos de usuarios en redes que destacan como un gran gesto lo que hizo este hombre; sin embargo, el final de la historia no es tan feliz como se creía.

Publicidad

En su relato, el usuario contó que, al mes de haber donado su órgano, su novia acabó con la relación y lo dejó.

Como ‘cereza del pastel’ se descubrió que la mujer tenía un amante con el cual se casó un mes después de haber abandonado a su pareja.

Publicidad

La historia invadió TikTok y rápidamente se viralizó por otras redes en las que usuarios no dejan de enviarle mensajes de ánimo al hombre, quien trabaja como profesor en el estado de Baja California, en México.

Publicidad

Entre los mensajes destacados se encuentran los que le dan ánimo al hombre y le dicen que seguramente encontrará a una persona que sí lo valore. Por otro lado, hay quienes lo comparan con el joven de Harvard, quien rechazó una beca para volver con su novia y ella lo abandonó; sin embargo, aseguran que esta historia lo superó.

Un mensaje que llamó la atención es el de un usuario que le pide “no volver a hacer eso por un amor”, ante lo que Martínez, con humor, respondió que de seguro no lo volverá a hacer, pues ahora sólo cuenta con un riñón y sin este no podría vivir.