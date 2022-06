El certamen de 'El perro más feo del mundo' tiene un nuevo ganador

Este viernes en Petaluma, California, se llevó a cabo un certamen de fealdad, que premia al canino más feo del mundo. En el concurso participaron 9 bolitas de pelos, que modelaron sus extraños atributos, con el fin de ubicarse en lo más alto del podio.

El campeón fue un particular perro, que tiene un mechón de pelo despeinado en lo alto de su cabeza, y la lengua asomada hacia un lado de su trompa. El canino que es identificado como 'Mr. Happy Face' que en español significa 'Señor Cara Feliz', fue adoptado el año pasado por una mujer de 41 años llamada Jeneda Benally, quien se dedica a la música.

"Durante la pandemia, esperaba tener un bebé o adoptar un perro. Como tener un bebé habría sido un acto de Dios, opté por adoptar un perro", relató la mujer que también reveló, que en el refugio donde se encontraba el animal le advirtieron que era probable que se arrepintiera de llevar a cabo la adopción, pues la criatura que le presentarían era muy particular pues no solamente era viejo sino también poco agraciado por no llamarlo 'feo'.

"El personal del refugio trató de prepararme para lo que estaba a punto de ver. Vi una criatura que en verdad era vieja, necesitaba una segunda oportunidad y merecía ser amada”.

La mujer también reveló que cuando lo llevó al veterinario para que lo chequearan, este no le dio noticias muy alentadoras, pues al parecer las condiciones en las que había vivido el animal, antes de llegar al refugio, eran devastadoras y habían afectado su salud.

No obstante, parece que el amor fue el antídoto a todos sus males, pues 'Mr. Happy Face' sobrepasó el tiempo de vida que le habían pronosticado. Además su madre perruna contó que "Sus pasatiempos incluyen dormir, roncar, ladrar mientras duerme y hacer sonidos extraños cuando está feliz".