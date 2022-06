Hombre que le arrancó el cuero cabelludo a su esposa fue condenado a 15 años de cárcel

Hace un tiempo el caso de una joven a la que su pareja sentimental le arrancó el cuero cabelludo con un cuchillo, con el objetivo de que nadie se fijara en ella, estremeció al país. El hecho atroz se presentó en el municipio de La Soledad, en el departamento del Atlántico, lugar donde en ese momento la pareja residía junto a sus tres hijos.

Desde entonces, la víctima identificada como Kenede Susana Vega Garizao, ha tenido que presentarse a diferentes audiencias dentro del proceso, buscando que se haga justicia, por el acto infame del que fue víctima por parte de su victimario identificado como Armando José Castro Maldonado, quien fue capturado tres días después del suceso.

Luego del arduo proceso, en el que se escucharon las versiones de los implicados, el juez falló esta semana y le otorgó al hombre 15 años y 7 meses de prisión, por feminicidio en grado de tentativa.

Armando José Castro Maldonado, tendrá que pagar su condena en la Cárcel Distrital El Bosque de la capital del Atlántico, donde se encontraba privado de la libertad desde el año 2018, cuando sin ninguna clase de compasión, maltrató a su pareja, de una manera bestial y cruel, delante de sus tres hijos, los cuales son menores de edad.

“ En horas de la noche él me pidió estar con él, pero yo me negué. De inmediato él empezó a gritarme como loco, fue a la cocina tomó un cuchillo y se abalanzó sobre mí” relató la mujer que en ese momento sintió que la estaban "matando" frente a sus hijos.

"Yo no podía hacer nada, grité lo más que pude, pero él me tomó con mucha fuerza y me puso boca abajo. Sentía como que me estaba matando en presencia de mis hijos, temía lo peor, incluso lo único que esperaba era que no atacara a mis pequeños”. relató.