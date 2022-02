En 'bola' y gateando, la aberrante estrategia de un hombre para robar y abusar mujeres

Una insólita modalidad de robo tiene aterrorizadas a mujeres en República Dominicana , según las denuncias, un hombre totalmente desnudo entra gateando a las casas, roba elementos y en algunos de los casos, ha abusado sexualmente de sus víctimas.

La aberrante estrategia quedó captada por cámaras de seguridad de una vivienda; allí se puede ver al hombre, aparentemente, con aceite en su cuerpo para evitar ser agarrado, esto también lo han confirmado algunas mujeres.

“Veo a este señor en la habitación de mi hija, con mi hija a punta de cuchillo, en ese momento mi hija me dice mami no (...) A punta de cuchillo se la llevó a la sala y volvió a amenazarme con que le haría daño a ella si me movía de ahí”, confesó una de las víctimas.

Otra de las mujeres afirmó que gritó y aunque nadie llegó a socorrerla, el ladrón huyó, sin embargo, logró llevarse varios elementos de valor como dinero en efectivo y un equipo portátil.

“Alrededor de las 4 de la mañana nos despertó con un cuchillo en la mano y comenzó a pedirnos dinero (...) Me llevó al cuarto, encerró a mi mamá y sucedió lo que sucedió”, dijo la mujer.

El hombre, según las autoridades, sigue libre y aterrorizando a mujeres del sector, por lo que está siendo buscado con prontitud.

