¿Exagerado? Por acoso a Don Ramón, usuarios en redes cuestionan a 'La bruja del 71'

Por estos días se ha viralizado la columna del periodista del The New York Times, Charles M. Blow, quien pidió que fuese retirado el personaje animado de Pepe Le Pew porque, según expresa, "fomenta la cultura de la violación en los niños ya que normaliza el acoso hacia las mujeres, al sugerir que un “no” no es una negativa". Ahora la mirada está puesta sobre Doña Clotilde, 'La bruja del 71'.

Ahora los internautas han tenido tema de conversación en redes sociales y cuestionan el argumento de otros personajes animados como la caricatura coreana de 2006, Pucca, quien tenía una obsesión por ninja Garu. O la cerdita más coqueta Peggy, del Show de los Muppets, que acosó y abusó de la Rana René en varios episodios.

Sin embargo, las críticas no se remontan solo a personajes animados de tiempo atrás, sino a algunos de series de televisión muy famosos como Doña Clotilde 'La bruja del 71', interpretado por la fallecida actriz nacida en Campeche, Angelines Fernández, quien sentía una profunda atracción por Don Ramón y constantemente fantaseaba con él. Para muchos usuarios en redes esto es "acoso".

"Así es. Enfoque feminista. De hecho el programa de chespirito creo normaliza muchas actitudes negativas que no son censuradas. Por ejemplo, el acoso de la bruja hacia Don Ramón, el bullying, la mediocridad, mandar un mensaje de que no importa ser huevón mientras haya felicidad", fue el comentario de un usuario en Twitter.

Pero las críticas parecen ir más allá, pues algunos comentaron que todo este ataque a este tipo de personajes iba a terminar en cosas como "cancelar a Doña Florinda por violencia de género", entre otras consideraciones.

Para muchos sigue siendo tema de amplio debate, pues para algunos estos personajes no son aptos para que los niños los vean y para otros es "una exageración".

Hasta el momento, El Grupo Chespirito S.A. de C.V., compañía que tiene los derechos de las series de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, no se ha pronunciado al respecto.