Grababa videos de TikTok en una casa sin terminar y los seguidores se la convirtieron en una mansión

Rosy Silva es una joven que se hizo viral tras compartir a través de TikTok la casa donde vivía, pues aunque dijo que solo tenía paredes y techo, se sentía muy orgullosa de tener donde vivir.

La joven que se volvió influencer hace poco, en uno de sus videos decidió compartir cómo era su casa. Luego de que los internautas le preguntaban cómo era por dentro, ya que siempre la veían en un lugar que ellos consideraban “inhabitable”.

Entonces Rosy, sin pena alguna, exhibió cada centímetro de la casa donde vivía, la cual estaba en obra negra; es decir no tenía pisos, no estaba pintada, no tenía puertas, ni ninguna decoración o comodidades.

Sin embargo, la joven expresó que no le daba vergüenza mostrar su hogar. Asimismo, manifestó que lo único importante era que tener un lugar donde vivir, que era propio y que obtuvo con el esfuerzo de su trabajo y el de su pareja.

Pues Rosy trabaja como manicurista y no la ha tocado fácil, por lo que cada peso que consiguió, lo ahorró y lo invirtió para levantar las paredes de su vivienda, pues su sueño era darle un hogar propio a su pequeño y dejar de vivir en arriendo.

Tras compartir el video, cientos de internautas no pararon de felicitarla por su increíble humildad. De hecho, los conmovió tanto su historia que decidieron hacer una recolecta de dinero.

Posteriormente, le entregaron la suma a la joven con la que pudo terminar su casa.

Meses después, Rosy compartió fotos de su hogar y agradeció a todos aquellos que aportaron su granito de arena para hacer posible su sueño de tener su casita totalmente terminada.