Hombre salvó a su perrita de morir ahogada en una piscina congelada

Impresionante, así calificaron miles de usuarios en redes sociales la valentía de este hombre tras salvarle la vida a su mascota quien por poco muere ahogada en una piscina congelada.

Dan Holmes dueño de Christi la perra, se encontraba limpiando la nieve de las ventanas en Southlake, Texas, cuando de repente se dio cuenta que el animal caminaba en la superficie congelada del estanque que segundos más tarde se rompió y dejó encerrada a Christi.

“Estaba petrificado. Realmente no sabía qué hacer. Fui a un lado y ella estaba en el medio, y no podía llegar a ella, así que bajé la mano y me caí, me di la vuelta, la agarré y la saqué lo más rápido que pude”, contó Dan quien no lo pensó dos veces para lanzarse y salvarla.

Como si fuera poco la perrita nunca había tenido contacto con la nieve y esto la asusto más. Por fortuna una señora les ayudó a salir de la piscina y lograron salvarse.