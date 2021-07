Hombre salvó su casa de que se quemara por completo gracias a unas cervezas enlatadas

Chad Little es un hombre que se hizo viral luego de haber salvado su casa de que se quemara por completo gracias a unas latas de cerveza, según informó el diario The Mercury News .

De acuerdo con el medio, Chad se levantó común y corriente sin saber que ese día salvaría su vivienda gracias a unas cervezas, pues un incendió forestal encendió parte de su césped y posteriormente comenzó a incendiar su casa también.

Mientras toda su familia prefirió huir del lugar por temor a quemarse, el hombre decidió volver a la casa e intentar salvar su vivienda como fuera del fuego.

“Muchos amigos y mi familia insistieron y pelearon para que me fuera de allí, pero yo no iba a hacerlo", dijo.

Según Chad, no podía abandonar su casa nuevamente como lo hizo en el pasado cuando perdió su hogar luego de que una falla de un ventilador provocara un incendio.

"No voy a comenzar de nuevo desde cero”., agregó.

Sin embargo, todo parecía estar en su contra, pues cuando fue a sacar una manguera con agua no había ni una gota y aunque no entendía por qué, luego del incidente se enteró que la empresa del agua decidió suspender el servicio para que no se perdiera el recurso en medio crisis de verano que estaban padeciendo.

Por esa razón, optó por tomar cubetas de agua y así apaciguar el fuego. Sin embargo, no fue suficiente, ya que el agua que tenía resguardada era poca y las cubetas no le hicieron ni cosquillas al fuego.

Entonces, llevado del pánico comenzó a mirar qué más podía servirle para apagar el fuego. En ese momento vio frente a él unas latas de cerveza, las cuales decidió usar sabiamente.

Pues según comenta, les hizo pequeñas perforaciones y luego las arrojó al fuego, para que votaran en proporciones pequeñas la bebida alcohólica con presión debido al gas y así logró detener el 80% del fuego.

Posteriormente, llegaron los bomberos y lo terminaron por completo.

Gracias a esta inteligente estrategia, Chad no solo logró salvar su vivienda, sino que perdió el temor a perder su casa nuevamente, ya que aprendió a controlar un incendio.

Por eso ahora el hombre resguarda en su casa grandes cantidades de latas de cerveza, pues no sabe cuando así vuelva a pasar y aunque dice que todos lo criticaban por beber cerveza, ahora tiene una excusa excelente para decir por qué lo hace, pues salvó su casa.

“Todos mis amigos me molestan por beber cerveza aguada, pero yo digo: ‘Hey, salvó mi casa'”, puntualizó.