Joven fue a una tienda de ropa y rompió en llanto tras escuchar comentario de una de las vendedoras

Una joven, conocida como Kayla Houlihan tomó la decisión de subir un video a su cuenta oficial de TikTok para desahogarse sobre el amargo momento por el que tuvo que pasar y afrontar tras comentarios desubicados de una vendedora de ropa que hablo sobre su cuerpo.

La australiana, cuanta con un emprendimiento sobre productos especiales para la piel que promociona en un perfil que creo para mostrar su trabajo, el cual utilizó para contar lo que le había sucedido el pasado lunes 26 de septiembre, expresando que sentía extremadamente triste entre lágrimas.

Publicidad

“Sé que no debería importarme, pero sí me importa”, fue el título que le dio al video Kayla Houlihan, en donde seguido expresó que se sentía bastante mal al tener que aguantar tantos comentarios sobre su cuerpo y la manera en la que se ve.

“He pasado la última hora llorando en el aeropuerto de Melbourne. Estoy cansada de la gente que ha hecho comentarios sobre mi cuerpo toda mi vida”, expresó la joven frente al incómodo y doloroso momento que paso en la tienda de ropa.

Debido a que el vuelo de Kayla estaba demorado, aprovechó el tiempo para pasear por las tiendas y quiso dirigirse a comparar algunas cosas para usar en sus vacaciones, por lo que dijo: “Estaba concentrada en lo mío, mirando ropa, cuando una vendedora que estaba ahí me pregunto: ¿Cuántos meses tienes?, y yo me sorprendí, porque no estoy embarazada”.

Seguido la joven manifestó que la vendedora se disculpó por lo que le había dicho, ya que si había pensado que se encontraba en embarazo, Kayla Houlihan luego expresó: “Ahora, tengo que ir a Queensland y usar un bikini durante mis vacaciones porque es lo único que tengo después de que me hicieran un fat-shaming”.

Publicidad

Finalmente, la joven tuvo su viaje, pero debido al comentario no la paso muy bien ni lo disfrutó, ya que se mantuvo bastante insegura e indispuesta, por lo que nunca se estrenó el bikini y prefirió utilizar otro tipo de ropa un poco holgada, aparte puntualizo que no está bien preguntarle a una mujer si esta embaraza así tenga nueve meses.

“Un corto avance, desde la pileta, sobre mis vacaciones dos días después del incidente. Todavía siento vergüenza al usar mi bikini, me siento tan insegura que me puse un mono holgado. Pero decidí salir y disfrutar mis vacaciones”, dijo Kayla Houlihan.