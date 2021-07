La premiaron con un juego de ollas por haber sido la mejor jugadora de fútbol de su equipo

Dahiana Bogarín es una futbolista que recibió como premio un juego de ollas, luego de ser considerada la mejor jugadora de un equipo, según informó el diario RT .

De acuerdo con el medio, la joven que pertenece a un equipo de fútbol llamado Club Olimpia, en varios partidos se destacó, así como en el último, ya que marcó uno de los goles que los hizo ganadores.

Motivo por el que sus patrocinadores, una marca de artículos para el hogar le dio un juego de ollas como recompensa, ya que la consideraron la mejor jugadora de todo el Club.

Sin embargo, los internautas no se vieron nada felices con el premio, pues manifestaron que el galardón fue demasiado machista.

Pues consideran que unas ollas hacen referencia a esa "esclavitud" a la que la mujer del pasado fue sometida, ya que era obligada a dedicarse netamente al hogar y a los quehaceres de la casa, cosa por la que se esta luchando en la actualidad para que cambie.

"Qué regalo más machista y retrógrado… Denle dinero en vez de esas ollas", fue uno de los comentarios.

No obstante, otros usuarios dijeron no entender por qué las personas se sorprendían por el regalo, ya que los patrocinadores venden artículos de hogar, no balones, trajes deportivos o algo similar.

De igual manera, dijeron que ya es bastante el dinero que invierte la empresa patrocinándolas, como para tener gastos extras.

"Pero si el auspiciador es Tramontina, ¿qué esperaban? ¿Que le regalen un celular?", expresó otro usuario.

Tras las diferentes criticas tanto negativas como positivas, la joven futbolista se pronunció a través de sus redes sociales, en las cuales aseguró que no hay que darle tanta importancia a este tipo de detalles, pues para ella es más importante que miren como fue su rendimiento en la cancha, en vez de un regalo.

Asimismo, señaló que le regaló las ollas a su mamá, quien quedó encantada con el premio.