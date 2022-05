Las inesperadas consecuencias del desastroso pastel de Mickey Mouse

Hace unas semanas se hizo viral el caso de una familia en Barranquilla que mandó a hacer un pastel de cumpleaños con motivo de Mickey Mouse , el cual terminó siendo un completo desastre pues el muñeco parecía cualquier cos menos el famoso ratoncito de Disney.

Los clientes indignados por el fatal resultado, hicieron un video en el que mostraban lo que ellos esperaban recibir según lo acordado con la pastelera, y lo que en realidad recibieron. Dicho clip causó mucha gracia, ya que muchos se sintieron identificados con la situación en diversos contextos.

Sin embargo nadie imaginó las consecuencias que el fallido pastel de Mickey Mouse, le traería a la dueña del negocio de tortas, la cual es una mujer identificada como Maryuris, a quien sus clientes empezaron a cancelarle los pedidos, generando que todo su emprendimiento se viniera al piso.

Ante la trascendencia que tomó el caso, el periódico 'El Tiempo' se encargó de contactar a la mujer para que diera su versión de los hechos.

”Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, dijo la mujer quien encontró en su error una gran oportunidad para mejorar.

Además, le manifestó al medio de comunicación que le devolvió el dinero al cliente y después se fue que se percató de que el ciudadano había hecho la denuncia pública.

Ante los hechos, el actor Rafael Caparroso se solidarizó con la mujer, por lo que la contactó y le brindó la oportunidad de que realizara un taller de capacitación, el cual dirige un familiar. Por lo que ahora, Maryuris se está preparando para mejorar su técnica en temas peladores.