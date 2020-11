Las redes se inundaron de memes con la última edición de Miss Universo Colombia

La noche de elección y coronación de la nueva reina Miss Universo Colombia que representará al país en Miss Universo estuvo cargada de episodios curiosos y de errores que muchos televidentes notaron y aprovecharon para crear memes.

La ganadora del reinado, la señorita Bolívar, Laura Olascuaga, tuvo un leve 'patinazo' cuando desfilaba en traje de gala, pero, afortunadamente, ese error no le restó puntos porque terminó siendo la ganadora.

Sin embargo, su caída fue tema para los memes en redes sociales como uno muy gracioso en el que editaron su video con un famoso audio de TikTok.

Cuando Colombia vea a Miss Bolívar en cualquier parte #MissUniverseColombia pic.twitter.com/guISyYDc0V — El ingrato (@mellamantommy) November 17, 2020

Otro episodio que causó mucha gracia entre los usuarios de redes fue la equivocación de una candidata cuando salió al escenario pensando que había sido llamada como finalista, pero se trataba de otra de las concursantes.

En ese momento la joven se dio media vuelta con mucha elegancia y quiso disimular lo que había pasado, pero todo quedó en video.

"Así soy yo en el amor, me mandan a la friendzone", "cuando pasa el bus, pero no era el que estaba esperando", "cuando saludan y no es a mí", yo creyendo que entraré en la tu vida", fueron algunos de los graciosos comentarios que hicieron sobre lo sucedido.

Cuando vas para la tienda y se te olvida ponerte el tapabocas#MissUniverseColombia #MissUniversecolombia2020 pic.twitter.com/uhCfQiiXbJ — Carlos Centeno (@carloscentenoc) November 17, 2020

Otro momento que se inmortalizó en el reinado fue cuando el presentador, el actor Sebastián Carvajal, le puso el micrófono a una candidata sorda durante las preguntas y respuestas.

#MissUniverseColombia cuando el presentador le coloco el micrófono a la candidata muda pic.twitter.com/ekKOWrpUMA — Mane☀️ (@ManeSoyYo) November 17, 2020

Sebastián Carvajal después de darse cuenta de que le estaba poniendo un micrófono en la boca a una persona sordomuda. #MissUniverseColombia pic.twitter.com/8y3FlF6WS5 — Pedro Miranda T. (@PedroMirandaT) November 17, 2020

Todos al ver que el presentador le pasó el micrófono a Norte de Santander #MissUniverseColombia pic.twitter.com/c1SpmMQhWa — c a n e l i t a (@canelitabelike) November 17, 2020

No obstante, las respuestas de las candidatas siempre son motivo de nervios y algunas se quedan en la memoria de todos. Esta vez le ocurrió a la candidata de Santander quien confundió a todos con su discurso.

Cuando me preguntan algo en clases virtuales y yo estaba en la cocina.#MissUniverseColombia pic.twitter.com/wyk7Zxvrio — Louis Antonio🥋 (@Louis_AntonioP) November 17, 2020

Los siguientes son otros memes que los usuarios de Twitter compartieron en redes sociales.

Laura Olascuaga: me dijiste que iba a superar a Gabriela Tafur/ Si pero en el número de memes. #MissUniverseColombia pic.twitter.com/CjSGcxW7vD — Alberto Aristizábal (@BetoAristizaba1) November 17, 2020