"Lo que no se gasta contigo, se lo gasta con otra", tiktoker dice que el hombre enamorado paga todo

Una tiktoker llamada el Eldini Reyes se ha hecho popular en la plataforma de TikTok por hacer videos en torno al rol que, según manifiesta, debería cumplir hombres y mujeres. Sus comentarios abrieron todo un debate en redes sociales.

Reyes aseguró en uno de sus videos que no cree en el 50-50 en los gastos de pareja, pues considera que "desde el inicio de los tiempos es el hombre tiene el dinero, estar bien económicamente y tener una mujer bonita a su lado....Lo que tú le estás es economizando, él se lo está gastando con otra. Un hombre por etiqueta no permite que su dama saque tanto dinero de los bolsillos", fueron algunas palabras que expresó.

Sin embargo, también resalta que las mujeres pueden pagar la cuenta de vez en cuando, pero no puede volverse una constante.

"¿Mi amor pero ya hacerlo por parte de una rutina? No. El 50-50 no existe y si te dicen que existe, pues te están tomando de pendeja. Si, la mujer tiene que estudiar y trabajar, claro que si, pero ¿qué sentido tiene vivir con un hombre que ni pueda hacerse responsable de un hogar? Yo no se si tu sabes, pero el hombre enamorado lo da todo.

Los internautas reaccionaron a su video con todo tipo de comentarios, pues algunos le dan la razón y otros indican que "es machista" y que no propende por "la equidad de género".

"A ningún hombre hay que tenerle lástima, cuando se fijan en otra no lo piensan dos veces para cambiarte. Claro tampoco ser mantenida", "Mi amor el hombre puede dar todo y aún así ser infiel, no hables así porque lo que dices no es correcto. El 50%50 si existe", "El 50/50 si existe cariño y se llama igualdad, el dinero que ganamos a dos lo utilizamos para pagar las cosas, misma cuenta pagamos los dos", dijeron algunos.

No obstante, ella siguió respondiendo a sus detractores con relación a la teoría del 50-50 con la que ella no está de acuerdo.

"Yo te voy a demostrar qué es el 50-50 que nadie lleva a cabo. El 50-50 es una ideología hipócrita que se inventó el hombre tacaño para no hacerse responsable de su familia. Si un hombre viene a mí a proponerme eso le digo: ¿tú estás preparado para eso? Tú lavas tu ropa, tú preparas tu comida, cuida a los niños la misma mitad de tiempo que yo, paga los gastos que tú generes y yo pago los míos...pero el verdadero 50-50 empieza desde casa", dijo la mujer.

La mujer argumenta que el hombre nunca se hará cargo del hogar como si lo hace una mujer y por tanto considera que el 50-50 no existe.

¿Qué opinas?