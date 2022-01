Madre indignó a su hija tras exigirle dinero por cuidar a su nieto

Un verdadero problema familiar se dio a conocer en internet , en el momento en que una mujer publicó el enojo que le generó su madre luego de que ella le cobrara por cuidar a su nieto, sin importar que estaba viviendo en la casa de su hija desde hace un año y gratis.

La usuaria Candy Floss, tal como aparece en Mumsnet Limited -sitio web en el que padres comparten historias particulares con sus pequeños-, contó para esta comunidad lo que le estaba sucediendo con su progenitora.

"Tengo un hijo de 9 meses y desde hace un año mi madre vive conmigo y mi esposo. Ella nos ha ayudado mucho cuidando a mi hijo cuando mi esposo y yo estamos en apuros", dijo la mujer mientras ponía en contexto a internautas.

Enseguida, agregó que: "Esto ha sido genial y muy apreciado, y al principio pensé que estaba feliz de ayudar porque expresó cuánto deseaba un nieto antes de que naciera mi hijo (...) Así que la dejamos quedarse con nosotros para que pueda pasar más tiempo con su nieto" .

Sin embargo, Floss manifestó que la tensión entre ella y su madre ha aumentado debido a la curiosa petición que le realizó. "Ahora quiere que le paguen por cuidar a mi hijo y está molesta porque no le hemos pagado nada. ¿Parece esto razonable en absoluto?", señaló.

Por otra parte, la mamá del recién nacido explicó que le parece ilógico que su madre, al ver que se está quedando con ella, que no tiene gastos, ni pareja, está jubilada y así la hayan invitado a vacaciones, le pida dinero por cuidar a su nieto.

"En todo caso, me duele más que ella se sienta así, desde mi punto de vista, pagarle se siente como una transacción y no como el hecho de que es su nieto. Estoy más que feliz de pagar los gastos en los que ella pueda incurrir por cuidar a mi hijo, pero en nuestro caso no hay ninguno porque vive con nosotros", apuntó.

Finalmente, Candy Floss recalcó que el dinero no fue lo que le molestó, sino la actitud de su madre. "Si quiere que le pagué, también podría llevar a mi hijo a una guardería cuando vuelva al trabajo", concluyó.