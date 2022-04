"Me estoy terminando de bañar": funcionaria judicial no prendió la cámara porque estaba en toalla

Una insólita respuesta se dio en medio de un juicio realizado vía Zoom cuando un juez le solicitó a la una funcionaria judicial que prendiera su cámara; la mujer argumentó que se acababa de bañar y tenía la toalla en la cabeza.

La insólita conversación habría ocurrido entre la funcionaria y Julio Panelo, juez en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº6 de Capital Federal, en Argentina.

Cuando el juez le dio la palabra al abogado Eduardo Chittaro, la funcionaria lo interrumpió sin prender su cámara y se justificó de una manera insólita.

“No la veo, no la veo. Tiene que poner la pantalla”, le dijo el juez.

“Estoy con el toallón porque me acabo de bañar. ¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar”, añadió.

Luego de unos segundos, el juez, notoriamente confundido, le solicitó que continúe hablando, pero del otro lado se escuchó el ruido de algo que se cayó. La funcionaria pidió perdón, titubeó y terminó de hablar.

El video se viralizó hace pocas en Twitter, y ya acumula más de 35 mil visualizaciones. Además, como era de esperarse, los usuarios de la red social mostraron opinaron a cerca de la actitud de la funcionaria.

“¿Te das cuenta la impunidad que manejan? Lo dice sin ningún estupor, cero vergüenza. Son los funcionarios estatales, mejores pagos y no son capaces de tomarse seriamente su laburo”, "decí que no te anda la cámara y listo”, son algunos de los comentarios.

