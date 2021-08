Mujer asegura estar casada con el fantasma de Michael Jackson: “él me lo propuso y yo dije sí”

Según el texto de la médium, Kathleen Roberts, ambos están casados desde que un día, el Rey del pop, le pidiera con un anillo matrimonio.

La mujer explicó que fue el famoso cantante fue quien la buscó, y según ella, se debió a su parecido con Marilyn Monroe, de quien asegura ella es la reencarnación.

"Me siento especial porque me eligió como esposa (aunque no en el papel), tratamos nuestra relación como si estuviéramos casados", dijo Roberts. "Tenemos nuestros altibajos, pero Michael, la verdad es que no puedo dejar de amarte", agregó.

En el artículo, además revela que siempre están juntos, "permanece en mí todo el tiempo, así que viene al baño conmigo y llama a estos momentos especiales de unión 'artículos de tocador'. Le encantan las galletas. Él maldice mucho más de lo que esperaba que hiciera", cuenta.

Kathleen también afirma que la familia de Michael Jackson sabe sobre lo que sucede sobre la presencia paranormal del artista. Incluso, ella dice que Janet Jackson (hermana del cantante) le ha respondido. Por increíble que parezca, comenta ella, albergar al fantasma del “Rey del Pop” la ha ayudado en diversos aspectos de la vida.