Mujer con gigantes melones denuncia discriminación de aerolínea a sus implantes de 10 Kg

Una mujer de 25 años identificada como Mary Sebastian Pickles Magdalene, quien se desempeña en la esfera digital como modelo e influencer, denunció en sus redes sociales el caso de discriminación al que según ella le tocó enfrentarse en una aerolínea estadounidense. De acuerdo a las declaraciones de la mujer, cuando estaba a punto de despegar el avión, fue expulsada del mismo por sus exuberantes pechos que pesan alrededor de 10 kilogramos.

“Me echaron por mi apariencia. Por favor, dejen de discriminar. Por favor, esto es repugnante, me siento avergonzada y deshumanizada en este momento. Ustedes no tienen idea”. comenzó expresando la mujer en una publicación hecha en su cuenta de Instagram, la cual cuenta con más de 117 mil seguidores.

La mujer, quien es reconocida por la variedad de intervenciones estéticas que se ha realizado en su cuerpo, se quejó porque considera que la aerolínea no mostró ningún tipo de respeto por su apariencia, y se basó sólo en eso para impedir que ella pudiera realizar su viaje

“No está bien escoger las reglas basadas en la apariencia de cada quien. La discriminación no es un sentimiento bueno. Si una chica pequeña se viste igual que yo, ellos no le dirían nada”, acotó.

Así mismo, mediante su escrito la mujer aprovechó dio a conocer que no pasará el hecho por alto, y demandará a la aerolínea y además les exigirá que le reembolsen su dinero.

Ante la denuncia y el hecho que empezó a hacerse viral, la aerolínea acusada se manifestó y desmintió todo lo que la mujer había dicho, a través de una entrevista concedida al medio de comunicación ‘TMZ’, en el que manifestaron que el motivo real por el que sacaron a la mujer del avión, no se debió a su cuerpo ni sus implantes de 10 kilogramos, sino al incumplimiento de las reglas dentro del avión; pues según ellos, Magdalene no se sentó en su puesto asignado y estaba ocupando sillas distintas.