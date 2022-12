Mujer convirtió su casa en un supermercado para alimentar a sus vecinos afectados por la pandemia

Rhonda Haynes, es una mujer que se hizo viral por su increíble amor por el prójimo, pues apenas inició la pandemia decidió convertir parte de su casa en un supermercado en donde sus vecinos que perdieron el trabajo y no tienen dinero para comprar comida pueden ir y tomar todo tipo de alimentos gratuitamente.

De acuerdo con la mujer, hace unos años perdió todo debido a una inundación, por lo que sentía que estaba arruinada. Sin embargo, sus vecinos la ayudaron y de esa manera recuperó todo en menos de nada.

Por eso, ahora que puede, decidió convertir parte de su casa en una despensa para todos aquellos que lastimosamente no tienen nada que llevar a su mesa, debido a la falta de dinero por la perdida de sus trabajos.

Pero eso no es todo, de hecho la mujer incentivó a otros a que le donen alimentos, de esta manera a podido invitar a más personas a través de su cuenta de Facebook , para que vayan y tomen alimentos, pues no quiere ver a nadie cercano padeciendo hambre.

“¿Estás luchando por encontrar una manera de poner la cena en la mesa? Estamos aquí para ayudar. Somos una despensa alimentaria financiada en privado ubicada en Cottageville que ayuda a gente de los condados de Jackson y Mason que están experimentando inseguridad alimentaria”, dijo.

Asimismo, aclara que no quiere juzgar a nadie ni aprovecharse de su mala situación, ella solo quiere ayudarlos.

“Entendemos que a veces las personas caen en tiempos difíciles y la vida pasa. No estamos aquí para juzgar a nadie, simplemente no queremos que la gente pase hambre. Si necesitas ayuda, puedes contactar conmigo en messenger. Como hacemos esto fuera de nuestra casa, no tenemos horas fijas”, agregó.