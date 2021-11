La polémica decisión que tomó una influenciadora de no depilar sus axilas por 10 años ha desatado una ola de reacciones, dividendo la opinión de miles de usuarios, entre quienes no están de acuerdo y otros aplauden su valentía.

Taylor Tilt se dedica a compartir en su cuenta de TikTok , en la que tiene cerca de 49 mil seguidores, videos hablando acerca de su físico natural y el vello que ha conservado en dicha zona de su cuerpo por un muy buen tiempo.

Ante esto, la mujer justifica que ha tomado dicha iniciativa por la siguiente razón: "Me han dicho toda la vida que me afeite, pero luego vi que otra mujer no lo hacía. Me molestó que me dijeran lo que tenía que hacer, así que lo probé y me encantó".

Por otro lado, Taylor cuenta que a diario recibe comentarios y apodos bastante humillantes; sin embargo, afirma que estas opiniones por parte de detractores no la van a hacer cambiar de opinión y reafirman su postura.

Además, ella indica que sus vellos hacen parte de su personalidad "me siento más yo misma con ello", agregando que "algunas personas actúan como si no todos fuéramos hechos de esta manera".

Finalmente, y debido a las fuertes críticas que ha recibido Taylor, varias personas le han expresado su apoyo y reconocen su atrevimiento: "Te agradezco por ser 100% tú", "Ella es una mujer, no una Barbie", "Es natural y el afeitado solo causa un dolor innecesario ".