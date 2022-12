Mujer se mudó a la India para estudiar y terminó adoptando a 11 niños

Una mujer identificada como Courtney Lalotra viajó a la India con el objetivo de estudiar las telas que se fabricaban en ese país. Sin embargo, cuando llegó se golpeó con la terrible pobreza y abandono de menores, por lo que decidió volver a Estados unidos, su país natal, traer sus cosas y radicarse en el país asiático, según informó Daily Mail .

De acuerdo con el medio, la mujer partió de Estados Unidos en el año 2010, cuando en ese entonces recién se había graduado en modas de la Fashion Institute of Technology (FIT) en Manhattan, con el objetivo de investigar las telas que se fabricaban en ese país.

Todo antes del viaje parecía fenomenal, pues iba a estudiar unos meses y posteriormente se devolvería para ejercer su carrera. Sin embargo, cuando se bajó del avión se dio cuenta de que la pobreza que ella dimensionaba no era ni la mitad de lo pensaba.

La mujer vio a demasiados niños en abandono o incluso a mujeres con sus bebés llorando en brazos, muriéndose de hambre, por lo que apenas tuvo la oportunidad decidió ofrecerse como voluntaria de un orfanato en uno de los barrios más pobres de la capital de India.

Allí descubrió que tenía una pasión más grande que la moda y era ayudar a los niños huérfanos que necesitan de amor y una familia, esto después de que una niña sin hogar le tocara su corazón y le dijera que tenía miedo de que terminara su estadía en el país asiático, pues ninguno de los voluntarios extranjeros volvía.

Pero Courtney quería demostrarle que era distinta, que no todos son iguales y que alguien más se preocupaba por las problemáticas de su país. Así que decidida se devolvió a Estados Unidos, vendió todas sus posiciones y regresó a la India.

Posteriormente, con 15 mil dólares que recaudó alquiló una casa en Delhi y compró comida para los niños. No obstante, el dinero se acabó, por lo que sus padres aunque no comprendían mucho la idea de que su hija se quedara en ese lugar, decidieron priorizar el sueño de la mujer, la apoyaron y le enviaron dinero para que se construyera una casa.

Poco después conoció a Yogesh, con quien se casó y fruto de esta relación nació su hijo Adi, al año siguiente juntos adoptaron a otros 11 hijos, dos de ellas, Satya y Shivam, quienes quedaron huérfanas luego de que su progenitor asesinara a su mamá.

Según Courtney, su obligación era quedarse, pues a pesar de que no hablaba el idioma, cuando lloraban los niños de desesperación, ella sintió que le estaban pidiendo ayuda.

“La desesperación y la desesperanza eran tan espesas que se podía sentir (…) Estos niños no tenían a nadie que realmente se preocupara por ellos, preguntándoles cómo fue su día y las tragedias pasadas que habían enfrentado y aunque ni siquiera podía comprender el idioma en ese momento, chicos lloraron en mi hombro y de alguna manera pudimos comunicarnos”, expresó.

Ahora la mujer junto con su esposo tienen una guardería en la India para los hijos de familias migrantes, además aseguró que tras la pandemia han ayudado a más de 2000 familias con mercados.

“Cuando ocurrió el encierro, esas familias quedaron varadas. No podían ganar dinero y estas son personas que viven al día. Hubo un pánico total (…) Comenzamos a darles raciones, teníamos cientos de personas en nuestra puerta pidiendo comida (…) Comenzamos a pedir camiones cargados de raciones como lentejas y arroz y a distribuirlos entre todos los que lo necesitaban (…) Hemos ayudado a más de 2.000 familias durante toda esta crisis (…) Con COVID, no solo las personas se enferman y mueren. Hay un efecto dominó: toda la sociedad está sufriendo (…) Hay cientos, si no miles, de niños que se quedan huérfanos todos los días en la India, especialmente ahora durante la pandemia”, agregó.

