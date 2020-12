Murió Josi Maria, famosa influenciadora alemana que mostraba su lucha contra la anorexia

Josi Maria una famosa influenciadora alemana murió tras luchar con fuerza contra la anorexia que padecía y de la que justamente hablaba en sus redes sociales .

La madre de la joven de 24 años contó que su hija viajó para darse unas vacaciones en compañía de sus amigas, pero durante el vuelo empezó a presentar problemas de circulación y cuando aterrizó el avión se debilitó aún más.

Una insuficiencia cardíaca, por los problemas circulatorios desencadenados por su anorexia, sería la causa de la muerte de la joven.

Vanja Resova, una de las amigas con la influenciadora viajaba, confesó al periódico alemán Bild que Josi había tomado dos tazas de café antes del vuelo y que “no había comido en dos días”.

Agregó que Josi le había pedido un abrazo y que quería recostarse con ella un momento y así las dos se quedaron dormidas, pero poco después de la medianoche Vanja despertó y Josi ya no respiraba.

En los últimos meses, Josi había ganado mucha popularidad en la red, pues aplaudían su valentía y fortaleza al exponer su enfermedad y cómo cada día luchaba para vencerla.

En junio pasado, Josi Maria publicó una de sus fotos más impactantes en las que pidió a sus seguidores la acompañaran en su lucha activa contra la anorexia. "No, no tomo esta foto porque estoy orgullosa de mi apariencia. Y no, tampoco lo estoy publicando porque quiero motivar a otros para que se parezcan a mí".

La razón por la que publico esta foto es porque estoy en un viaje y quiero que me acompañes. Quiero compartir mis pensamientos y demostrar que estoy luchando activamente contra la anorexia. También quiero decir que no debemos escondernos sin importar qué enfermedades psicológicas tengamos escribió.

Su madre escribió un sentido mensaje de despedida como comentario en los post de Josi: "El día antes de que te sostuve querida Josi en mis brazos, fuimos de compras y estás deseando que llegue la Navidad y tus vacaciones. La noche siguiente te quedaste dormida plácidamente en los brazos de tu amiga en Gran Canaria. Tu pequeño corazón simplemente dejó de latir".

En otro mensaje agregó: "Eras un ángel en la tierra. Por tu lucha contra esta grave enfermedad, te amamos, te admiramos hasta el final y, sin embargo, tuvimos que mirar impotentes mientras perdías esta batalla".

La muerte de Josi Maria ha impactado a los más de 150.000 seguidores que tenía en Instagram, quienes expresaron sentir tristeza por su fallecimiento “porque ella esta decidida a vencer su enfermedad”.