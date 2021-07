No dejaron entrar a Europa a Luisito Comunica porque su papá se vacunó con biológico chino

El famoso influenciador mexicano Luisito Comunica informó a través de sus redes sociales que tenía planeado viajar junto con su progenitor a Francia. Sin embargo, debido a las estrictas normativas del país no pudo, pues allí no permiten el ingreso de turistas que tengan la vacuna CoronaVac, de la reconocida farmacéutica China Sinovac.

Luisito, quien viajó a Turquía con rumbo a Mónaco, Francia, junto con su papá para celebrar el Día del Padre, dijo no haber tenido la mejor experiencia, pues no le permitieron tomar el vuelo, debido a que no cumplía con los altos estándares del país europeo, con respecto al tipo de biológicos con los que deben ser inmunizadas las personas.

“Con la vacuna que tiene mi padre no se puede viajar a varios países. Mi papá tiene vacuna Sinovac y no sirve para viajar a Europa, no la aceptan. Si tienen Sinovac sepan que no sirve para viajar, literal, nos dijeron ‘no pueden ir a Europa'”, dijo a través de un video en YouTube.

Según el influencer mexicano, las aerolíneas europeas solo están aceptando personas que estén vacunadas con Pfizer, AstraZeneca y Janssen.

Y aunque él tiene una de las mencionadas, su progenitor no, motivo por el que tendrá que quedarse unos días en Turquía mientras que decide a que otro país viajar, ya que manifestó no querer perder el dinero invertido en los tiquetes.

Posteriormente, cogerá rumbo a Serbia donde piensa tener una fabulosa estadía para celebrarle a su papá el Día del Padre con todas las de la ley.