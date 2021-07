“No me da vergüenza”: así respondió periodista a quien la criticó por vender comida en la calle

Karla Villarroel es una periodista que se hizo viral por su increíble humildad y forma de responder, pues según dijo, alguien la criticó por trabajar para un canal de televisión y aún así seguir saliendo a las calles a vender comida.

De acuerdo con Karla, una mujer le escribió que por qué había caído tan bajo, luego de verla trabajando en las calles e incluso le preguntó que si el periodismo no le daba dinero.

"¿Qué pasó Karla? ¿El periodismo no te da plata? ¿Tan bajo has llegado? ¿No te da vergüenza?", dijo la periodista que le había dicho la mujer.

Por lo que ella decidió responderle que "no le daba ni un poquito de vergüenza", pues esa es la manera para llegar a ser exitoso, comenzar desde abajo.

"No me da vergüenza, sin miedo al éxito'. Así le respondí a la señorita que me escribió para burlarse de mí por vender empanadas y sándwiches los fines de semana", agregó.

Asimismo, manifestó que vergüenza le daría si estuviera robando o dañando a las personas, pero su es trabajo es totalmente honrado.

"Ahora yo les digo a ustedes, pues no, esa no es la cuestión , si da plata o no. Lo que importa son las ganas de salir adelante. Vergüenza es robar, vergüenza es ser mediocre por burlarse de las ganas que tiene una persona de salir adelante buscando ingresos de manera honrada con sacrificio sin hacerle daño a nadie y sin meterse en la vida de nadie.

Por eso, le aclaró que continuará vendiendo comida en la calle para tener dinero extra.

" Amo mi trabajo... pero si hay la posibilidad de hacer algo extra honestamente pues lo hago" , puntualizó.

Tras la publicación de la joven, cientos de internautas no han parado de elogiarla, pues consideran que esa es la forma de salir adelante, buscando cualquier oportunidad para mejorar cada día la calidad de vida que se tiene.

Asimismo, la felicitaron por su increíble humildad, pues a pesar de que trabaja en una canal de televisión, no le da pena salir a la calle a vender comida para ayudarse con otros gastos extras.