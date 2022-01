Organizó una humilde cena para conocer a sus suegros, pero ella se indignó y le terminó

Una triste historia se dio a conocer mediante redes sociales luego de que un hombre, que había conocido a una mujer y que todo estaba saliendo de la mejor manera, compartiera un cruel relato en el momento en que ella lo dejó por ser pobre tras haber preparado una humilde cena para sus padres.

A través de un post en Facebook , el hombre, oriundo de La Rioja, Ciudad en Argentina , dio detalles de cómo, cuándo y dónde había conocido a aquella chica, e igualmente escribió un conmovedor relato para poner en contexto sobre la insólita situación que vivió.

Dicha pareja se había conocido en una discoteca el pasado 24 de diciembre y, con el pasar del tiempo, ambos vieron que el uno era para el otro. Por tal motivo, el hombre le pidió a la mujer que fueran novios y ella aceptó.

Al ver un futuro prometedor, él le comentó a su novia que quería conocer a sus suegros y que organizaría una cena en su casa. Enseguida, ella tampoco se negó a la petición y así quedaron, ya que le pareció una muy buena idea.

Sin embargo, no todo marchó como esperaba: "Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente, diciendo la vida que tienen, que nos le pase como a mí que me dejaron por ser pobre", escribió el hombre.

De esta manera, el hombre enseñó la sencilla cena que había organizado para su novia y suegros con mucho amor, y que terminó indignándola por completo. La comida consistía en unos sándwiches de mortadela y queso acompañados de gaseosa.

"Quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped ella no se hubiera fijado en mí, ni yo haberme enamorado de ella. Seguramente ella va a ver esta publicación, por eso no quiero dar nombres", concluyó el despechado hombre.

La cena que había preparado. / Foto: Facebook