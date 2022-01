VIDEO: Le iban a dar paloterapia por andar robando, pero otros salieron a defenderlo

Presunto ladrón se salvó de ser linchado luego de que varias personas salieran en su defensa, al parecer, el hombre habría robado minutos antes a una familia amenazándolos con un cuchillo.

Según el periodista Stic Luengas, quien compartió el momento en su cuenta de Twitter, las víctimas fueron dos señoras y un menor de edad.

"La comunidad está cansada de la delincuencia, este sujeto robó a una familia con cuchillo en mano en la localidad de Los Mártires", describe el periodista.

En las imágenes se puede ver al hombre detenido por varias personas que a su vez lo atacan con puños, patadas ya hasta palos.

“Ya no más, ya no más… Yo no fui. Fue el otro man, el de camiseta negra”, dice el presunto ladrón mientras es agredido.

Sin embargo, lo que más indignó a las personas que presenciaron el hecho y a los usuarios en redes sociales, tras la viralización del video, fue que una señora llegó al lugar para defenderlo a capa y espada.

Según la mujer, ya había llegado la Policía para hacerse cargo de la situación, por lo que no veía necesario seguir agrediendo al joven.

“No lo defienda porque cuando matan y apuñalan, ¿qué?”, le gritó un hombre en medio del acalorado momento.

Es importante recordar que, las autoridades han explicado en anteriores oportunidades que en este tipo de casos lo más apropiado es acudir a la Policía y evitar tomar justicia por mano propia.

La comunidad está cansada de la delincuencia, este sujeto robó a una familia con cuchillo en mano en la localidad de @Alca_Martires @PoliciaBogota @ClaudiaLopez @DirectorPolicia pic.twitter.com/PvFsekRkzQ — Stic Luengas Velandia (@sticperiodista) January 7, 2022

