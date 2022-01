Murió Víctor Escobar, primer paciente no terminal en recibir la eutanasia en América Latina

En la noche de este viernes 7 de enero, tras una extensa batalla judicial, Víctor Escobar, un paciente no terminal, logró acceder a la eutanasia.

Fue su voluntad dar por terminado su sufrimiento tras una enfermedad degenerativa que padeció por cerca de cuatro décadas; por eso, tras disfrutar con sus seres amados su último día de vida, Víctor se dirigió a la clínica dónde los médicos, dando cumplimiento a una orden judicial, lo esperaban para poner en marcha el procedimiento de eutanasia.

Así lo confirmó su abogado, Luis Giraldo en su cuenta Twitter:

"Víctor acaba de lograrlo... Acaba de descansar del dolor. Dios tendrá misericordia de él... Eres un guerrero", escribió en el post junto a una fotografía de él a blanco y negro.

Escobar fue un paciente que sufrió dos accidentes cerebrovasculares, tuvo hipertensión pulmonar, era diabético y además, fue sometido a cuatro cirugías en la columna; su deteriorada condición de salud, lo llevó a tomar la decisión de realizarse la eutanasia.

Horas antes del procedimiento, Víctor, el primer paciente no terminal en América Latina en recibir la eutanasia dio sus últimas palabras a la opinión pública.

“A todos los medios de comunicación que han estado pendientes de mi caso, de mi abogado Luis, les damos los más sinceros agradecimientos. Fueron parte de esta lucha, que, con el abogado Luis Giraldo a la cabeza, se logró llegar al objetivo, a que pacientes como yo, no terminales, sino degenerativos, llegáramos a ganar esta batalla”, agrega en una parte del video.

Por su parte, su abogado se despidió y agradeció las enseñanzas durante el camino en la larga batalla legal.

“En horas comenzará un camino a la eternidad, en pocas horas, tu cuerpo dejará de sentir dolor, tu nombre quedará marcado en la historia. Serás un referente para aquellos que buscan la libertad de decirle al dolor ‘ya no más’. Lo que tú has vivido, lo viven muchos a diario que no pueden aceptar su condición y su realidad, y prefieren vivir en el dolor, a ser señalados por una sociedad que aún le falta por madurar”, afirmó el abogado.

Aunque Colombia cuenta con una ley de eutanasia desde 1993, que solo permitía su práctica en pacientes terminales, en 2021, la Corte Constitucional otorgó este derecho a personas con enfermedades que les causaran "intenso sufrimiento físico" y psicológico, como el caso de Víctor Escobar.

Victor acaba de lograrlo... Acaba de descansar del dolor. Dios tendrá misericordia de el.. eres un guerrero pic.twitter.com/T5zHykxzvu — Luis Giraldo Montenegro (@LuisCGiraldo) January 8, 2022

En compañía de su abogado y esposa, Víctor Escobar agradeció a aquellas personas que lo apoyaron para lograr su voluntad, la eutanasia. pic.twitter.com/dw0mfYuqt9 — Duvan Alvarez (@duvan_ad) January 7, 2022

Las últimas horas de Víctor Escobar



Vive conectado a oxígeno y espera que este viernes le realicen el procedimiento autorizado por una juez.



Es el primer colombiano al que se le aplica la #eutanasia sin ser un paciente terminal. /e pic.twitter.com/g7ILJLBy7y — DW Español (@dw_espanol) January 7, 2022