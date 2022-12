Pareja ADOPTÓ a niña de seis años, pero resultó ser una psicópata con enanismo

Aunque parece ser una versión de la película ‘La Huérfana’, la historia de Michael Barnett y Kristine Elizabeth Barnett es real y macabra.

La pareja que reside en Indiana, Estados Unidos, adoptó en el 2010 a una niña de nombre Natalia Grace que creyeron tenía seis años.

Sin embargo, con el paso del tiempo la mamá empezó a notar cosas que le hicieron creer que no era una niña normal.

Familia la adoptó creyendo que tenía 6 años, pero en realidad era una psicópata de 23 años de edad que padecía enanismo 😲😲 pic.twitter.com/S3G8OUpCZv — Qué tal esto (@CorreDile) September 26, 2019

En una entrevista para el portal The Sun contó que una vez cuando la estaba bañando notó que tenía vello púbico y menstruaba.

"Me quedé en shock. Me habían dicho que tenía seis años y era muy evidente que no tenía esa edad”, dijo.

Así mismo, reveló que en varias ocasiones se paraba junto a la cama cuando ella y su esposo dormían.

Tras comportamientos como estos decidieron internarla en una unidad psiquiátrica, ya que consideraban era un riesgo para todos los miembros de la familia.

Después que le practicaran varios exámenes descubrieron que su edad real era 23 años y que padecía displasia espondiloepifisaria congénita que había dado lugar a un enanismo.

