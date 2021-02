¿Participarías? Escort argentina sortea tríos en redes sociales

Una famosa Escort argentina llamada 'Leona' fue sensación en Internet tras hacer un sorteo de tríos sexuales en redes sociales.

"Me conocen como Sole La Leona, dicen que soy una leyenda en Tucumán por el buen servicio que brindo. Hasta me llamaron para hacer pornografía, pero no acepté por miedo a las enfermedades de trasmisión sexual”, es su tradicional carta de presentación.

La trabajadora sexual es una de las acompañantes más famosas de Tucumán, Argentina y ahora realiza su labor de manera independiente y sus rifas en Instagram son famosas.

Su pasado no es el mejor, pues desafortunadamente se metió con un hombre que la agredía físicamente y cansada de esto decidió adentrarse en ese mundo.

“Estuve casada con una persona violenta que me tenía encerrada, que era muy celosa y obsesiva… me pegaba a matar. Yo era una chica muy creyente y todavía lo soy; una chica a la que el sexo le daba mucha vergüenza. Mi marido no me conocía desnuda. Me separé cuando tuve a mi hijo y no tenía adónde ir”, comenta.