Por primera vez en Colombia celebrarán el Día del Motel y ¡con REBAJAS!

La aplicación Móvil MotelNow, en conjunto con diferentes expertos de la industria sexual, decidió instaurar un día dedicado a los moteles.

De acuerdo con La República, el próximo 30 de agosto se celebrará por primera vez el Día Nacional del Motel, además, darán algunos descuentos para quienes se quieran unir al festejo.

La herramienta aseguró que quienes la descarguen tendrán la posibilidad de “descubrir las alternativas que ofrece el mercado, así como participar de promociones y recibir regalos”.

La decisión se tomó ya que, según Eugenio Saavedra, coocreador de la app Motelnow, esta cuenta con más de 75.000 visitas mensuales, cifras que demostrarían el gran interés de los colombianos por este tema.

“¿Por qué no tener un día para celebrar si Colombia cuenta con un mercado muy desarrollado en la industria motelera?, este particular ecosistema es parte de la idiosincrasia de nuestro país, además sobresale en Latinoamérica por el número y variedad de ofertas para las parejas e incluso grupos, pues existen espacios que además están abiertos para “rematar” donde admiten hasta 20 personas, cosa que no se da en otros países”, expresó Saavedra.

