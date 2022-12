Quiero un culito nuevo’, la canción con la que Junior Jein critica a las OPERADAS

Junior Jein es un artista urbano oriundo de Buenaventura que ha llamado la atención con su reciente publicación en Instagram. Un video en el que sale cantando su nueva canción ‘Quiero un culito nuevo’, en la que hace una crítica a las mujeres que ya no son naturales.

El particular tema es una versión de otra canción que se llama ‘Quiero un marido nuevo’ en la que el autor, el humorista Quimbara, habla sobre los malos tratos que sufre una mujer a manos de su esposo.

Lo que hizo Junior Jein fue adaptar el coro con una nueva letra que habla de las operaciones estéticas y los elementos postizos que usan algunas mujeres en sus cuerpos.

“Quiero una mujer que no use uñas de gel, que no use extensiones y que trabaje también”, “lipo, culo y tetas, es solo decoración si no hay inteligencia”, dice la canción.

Al parecer, es un abrebocas del remix oficial que tienen pensado hacer con el humorista. Pidió además que, por favor, no se vayan a escandalizar.



La canción de Quimbara:

