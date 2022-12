Quiso hacerle una broma a su abuelita en Tik Tok, pero lo mandaron a pedirle perdón

Un joven usuario en Tik Tok subió un video en el que su intención era hacerle una broma a su abuelita. Sin embargo, lejos de ser ovacionado, recibió muchas críticas.

En las imágenes aparece el joven sentado a la mesa con su abuelita mientras almuerzan. Sin embargo, él exclama: “abuelita, usted qué le echó a esa comida está feísima”.

Publicidad

Te puede interesar: ‘Linchan’ a Nicolás Arrieta por broma sobre supuesto embarazo de Luisa Fernanda W

La anciana, con mucha tranquilidad, le retiró el plato de la mesa algo ofendida y le dijo: “Mijo, pues si no quiere no se la coma. Vaya hágase usted mismo la comida, si quiere yo me la como. Eso no hay problema mijo, barriga es lo que hay aquí, entonces yo me la como. Vaya hágase su comida mijo, ¿para qué nos ponemos a discutir por la comida?

Quería ser chistoso haciéndole una broma a la abuelita pic.twitter.com/QfOKYB05am — Qué tal esto (@CorreDile) April 25, 2020

Publicidad

Las críticas no se hicieron esperar y muchos le dijeron que “no hiciera ese tipo de comentarios hirientes” y hasta le dijeron que “debía hacer otro video pidiéndole perdón a su abuelita”.

abuelita_2.jpeg

Publicidad

abuelita_1.jpeg

Publicidad