Rechazó a un hombre porque tenía hijos y él le mandó un mensaje que se volvió viral

En la actualidad son muchas las personas que usan aplicaciones de citas para conocer nuevas personas o capaz al amor de su vida. En algunas oportunidades sale todo muy bien y en otras no tanto, como el caso que te vamos a contar en el que una mujer rechazó a un hombre y su historia se volvió viral.

Una joven que se hace llamar en la red social de TikTok (@cocobriscoe) y que vive en Estados Unidos , contó una mala experiencia que vivió hace algún tiempo cuando conoció a un hombre en la app de citas llamada Bumble.

Según contó la mujer, todo transcurría muy bien entre ambos y charlaban muy a menudo por medio de las redes sociales , hasta que un detalle cambió el rumbo de todo.

La muchacha se enteró por sus propios medios que el hombre era padre y esto le enojó mucho, además que ese dato él no lo había puesto en su perfil de citas.

En ese entonces la tiktoker le mandó un mensaje y le expresó que prefería terminar con la relación a distancia y que se buscara a otra persona en la plataforma de citas que no le importara si tiene hijos o no, "Lo siento, pero los niños son un factor decisivo para mí. Espero que encuentres lo que buscas aquí", fue el texto que ella le mandó al hombre.

él no dudó en responderle el mensaje y según cuenta (@cocobriscoe), fue muy grosero "Tienes 40 años. ¿Cuántas opciones crees que tienes realmente? Espero que te gusten los gatos porque, créeme, esas miradas están a punto de desvanecerse muy rápido", expresó el chico a la tiktoker.

Publicidad



Ella compartió un video en su red social y allí dijo que lo que ella piensa es una preferencia personal y que si ella no quiere tener hijos, menos va a querer cuidar a lo hijos de otra persona, y que además la respuesta del hombre le ratificó que ella no quiere estar con él.

"Eso es solo una preferencia personal. Claramente, eres una persona agresiva y grosera, lo cual es otro factor decisivo. El hecho de que una mujer no quiera tener hijos y no quiera cuidar a los tuyos, no te da derecho a insultarla", dijo la muchacha.