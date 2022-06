Reloj inteligente “boleteó” a hombre infiel: notificó exceso de quema de calorías

Un hombre apasionado por las aventuras extramatrimoniales y que cuidaba con recelo su celular para no ser descubierto por su pareja, terminó quedando en evidencia por su propio reloj inteligente.

Pues este producto de alta tecnología, que ya no es usado solo para saber la hora, terminó siendo el “verdugo” del hombre al poner en evidencia sus actividades físicas.

El caso, que ocurrió en Inglaterra, fue contado por la mujer engañada y viralizado en redes sociales; pues, aunque no es reciente, sigue llamando la atención de usuarios que no dejan de recordar la particular forma en que el hombre fue descubierto.

Según lo que contó la mujer llamada Nadia Essex, todo se supo gracias a un para de relojes inteligentes que había adquirido junto a su novio y que habían sincronizado juntos.

El hombre, al parecer, no tuvo presente el alcance que le estaba dando a los dispositivos al permitir registrar en el reloj de su pareja todas sus actividades físicas.

Y tras una noche ausente de su casa, la mujer se percató de una notificación sobre la actividad de su pareja; según contó, el reloj inteligente le informó que el hombre había quemado más de 500 calorías durante la madrugada.

“La alerta indicaba que entre las 2:00 y 3:00 de la mañana mi novio había quemado esas calorías”, dijo la mujer en un video compartido en su cuenta de TikTok.

Sin dar mayores detalles, la mujer expresó que decidió terminar su relación con el hombre que la habría engañado en esa madrugada.

Su video, que causó un total revuelo en redes sociales, despierta aun diferentes comentarios entre los que la aplauden por terminar la elación y lo que le dicen que se precipitó a sacar conclusiones asegurando que “pudo haber quemado calorías corriendo o bailando”.