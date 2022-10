Se comió dos avispas vivas para ganar clics en internet y terminó con la cara deforme

Hoy día los influencers suelen hacer videos salidos de lo común para ganar clics en internet, eso fue lo que hizo un joven chino llamado Wang Chan a quien se le ocurrió la idea de comerse dos avispas vivas teniendo un final que no esperaba.

En la filmación que se viralizó en diferentes redes sociales, se puede ver el momento exacto en el que el hombre tenía los insectos atrapados con dos palitos chinos. En un momento la cámara enfocó a los animales y quedó claro que estaban vivos ya que sus alas aún se movían como mucha velocidad intentando escapar.

Publicidad

Luego de varios segundos y de pensarlo un poco, Wang Chan tomó la decisión de metérselos en la boca, sin embargo, no duraron allí dentro ni 5 segundos, ya que fue picado inmediatamente por lo que los escupió.

Algunos minutos más tarde, el joven influencer compartió en sus redes sociales el resultado de su experimento mostrando que terminó con la cara desfigurada.

Lo que se sabe es que Wang Chan fue expulsado de la red social llamada Douyin en la cual tenía más de 560.000 seguidores.

El joven influencer es reconocido en su país por realizar todo tipo de experimentos peligrosos, como por ejemplo hurgar en nidos de avispas sin ningún tipo de protección.

Publicidad

El video fue publicado en una cuenta de Twitter de un usuario llamado @RenaSuspendido y allí cientos de internautas han opinado sobre la idea de este joven chino.

"Muy pero muy inesperado ese final 🤣🤣🤣 pero bien merecido.", "Por eso los hombres vivimos menos jajaja", "Cuando veo este tipo de gente me pregunto como no nos hemos extinguido", "Se estaba comiendo vivo al avispón , no friegue. Por eso luego vienen las pandemias, merecido se lo tiene", "Manera 15 de morir 😂🤣", son algunas de las opiniones de los usuarios de la red social del pajarito, Twitter.

Publicidad

Te puede interesar: Dulces caseros para Halloween