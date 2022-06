¡Se enloqueció! mujer fue despedida de su trabajo y como venganza destruyó parte del local

Por medio de las redes sociales se viralizó un video en el que se ve a una joven bastante enojada después de ser despedida de su trabajo.

Al parecer los hechos sucedieron el pasado lunes 13 de junio en la ciudad de Rafaela, en Argentina . En la filmación se observa que la joven identificada como Evelin Roldán, de 25 años, no recibió muy bien la noticia de su despido de un almacén chino y reaccionó de una manera 'alocada'.

Según dio a conocer el medio de comunicación argentino La Capital, la mujer explotó de esa manera debido a que durante el tiempo que trabajó allí recibió maltrato laboral por parte de los dueños.

La mujer fue detenida por las autoridades y algunas horas después explicó por medio de un comunicado los motivos para haber reaccionado de esa manera.

"Me cegó el enojo; la bronca por las injusticias que viví ahí adentro, el tragarme los maltratos, los retos, el ninguneo, y hasta manotazos o insultos para no perder el trabajo... Las injusticias a veces no se ven del otro lado, y a mí me jugaron en contra todas esas cosas al momento de reaccionar”, así mismo, dijo que continuará “el camino legal como corresponde".

Por último, Evelin Roldán señaló que siempre fue una buena empleada: "Fui buena empleada, respetuosa, siempre a disposición porque desde limpiar pisos o atender una caja lo hice con muchas ganas".

El video del momento se viralizaó rápidamente y miles de internautas apoyan el actuar de la mujer, mientras que otros opinan que se le fue la mano rompiendo todos los vinos: "Hay jefes que son una mierda, no es mi caso, pero la impotencia del débil están fuerte antes lo injusto que lleva a esto, la entiendo", "Abra ido a buscar su indemnización y capas se la negaron, no digo que este bien lo que hace pero por algo será.", y muchos más.

Paso en #Rafaela | Una ex empleada del Supermercado "Apolo", quien fuera despedida, fue a reclamar una deuda y ante la negativa de los propietarios, decidió descargarse arrojando de las gondolas las botellas de vinos. pic.twitter.com/325fHijjHF — Gustavo M. Alfaro (@GMALFARO) June 14, 2022