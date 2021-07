Se hizo unos tenis con cinta porque no tenía unos para competir y ganó tres medallas de oro

Rhea Bullos es una niña que se hizo viral por su increíble astucia, pues como no tenía tenis para competir en un torneo de atletismo, decidió envolverse los pies con cinta y así consiguió participar en tres carreras y ganarlas, según informó el diario UPSOCL .

De acuerdo con el medio, la pequeña tenía que competir en un torneo escolar de atletismo por el cual se esforzó durante meses.

Sin embargo, tenía un impedimento para participar, pues no tenía zapatillas deportivas, y aquellos que no las tuvieran no podían competir.

Por eso la niña temiendo que no la dejarán participar por no tener las zapatillas, decidió inventarse sus propios tenis. Con cinta adhesiva, envolvió sus pequeños pies y dedos y con un marcador verde dibujo el logo de la conocida marca deportiva Nike.

Y aunque pensó que le revisarían los pies antes de competir para verificar si tenía zapatillas y se darían cuenta de sus tenis improvisados, no revisaron nada.

De esta manera, la pequeña no solo logró participar en las carreras de 400, 800 y 1.500 metros, sino ganarlas todas, pues consiguió tres medallas de oro, tras quedar de primeras.

Alguien que la vio descansando mientras esperaba la premiación se dió cuenta y lo publicó a través de redes, dónde no pararon de elogiar a la niña, pues nadie podía creer lo ingeniosa y talentosa que es la niña.

Asimismo, otros dijeron que ella ahora era un icono de superación, pues no solo logró superar a sus compañeras, sino demostrarle al mundo entero que no hay límites cuando se lucha con uñas y dientes por lo que se quiere.