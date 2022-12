Se te arrugará el corazón: niño canta en el colegio en lenguaje de señas para su madre sorda

Un pequeño se hizo viral luego de que le cantara ‘Cuando te miro’ del grupo español Mocedades a su madre sordomuda en lenguaje de señas y con todo su corazón.

En el video se puede ver al menor con su uniforme de colegio frente a su madre interpretando la hermosa canción, mientras que los otros niños están frente a su maestra.

Definitivamente, este pequeño es muestra de que el amor de madre no es el más grande, pues existen hijos que también dispuestos a dar todo por sus progenitoras.

Tras la publicación del video, cientos de internautas aplaudieron al niño que pese a que su mamita no puede escuchar, ese no fue un motivo para no dedicarle la canción, ya que decidió dedicársela en un lenguaje que ella pudiera comprender y mostrándole su ferviente amor.

“Qué hermoso ese amor de hijo que solo inspira a una bella madre. Dios los guarde, qué lindo niño. Me conmovió mucho”, fue uno de los comentarios.