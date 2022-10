Su problema es ser linda: Golfista revela que es rechazada en trabajos por su aspecto físico

Mientras algunas mujeres gastan altas cantidades de dinero queriendo ser guapas para encajar en un estereotipo de belleza, hay otras que desearían no ser tan atractivas, ya que aunque muchos no lo crean, esto les genera algunos problemas.

Este es el caso de una mujer llamada Paige Spiranac, quien es una exestrella del golf, y ahora se dedica a ser una ' influencer' deportiva. Paige, es una mujer que cuenta con los atributos que muchas desearían tener; es alta, rubia, con una figura armoniosa, debido a que muchos años de su vida la dedicó a hacer deporte. Sin embargo, esto no quiere decir que no cuente con otras cualidades como responsable, comprometida, e inteligente.

No obstante, según lo reveló la mujer en un podcast al que fue invitada, su aspecto físico, y su manera de vestir han generado que muchas personas la etiqueten y crean que no es lo suficientemente 'seria' para cumplir con su trabajo.

"El golf es un espacio muy tradicional y conservador; es interesante porque la gente me mira como si fuera una rebelde, una chica mala, porque uso ropa diferente a la que se acostumbra".

Así mismo la mujer reveló que ha tenido que 'plantarse fuerte' pues en diferentes ocasiones ha sido víctima del machismo dentro de la industria en la que se desenvuelve.

"He tenido que ser siempre capaz de hacer eso porque sé que la gente me mira y me percibe de una determinada manera. Así que creo que algunas marcas están preocupadas por trabajar conmigo porque asumen que voy a ser irresponsable y una diva".

De hecho reveló que hace un tiempo una organización la rechazó por la forma en la que los hombres de la organización la veían.

"El tipo me respondió y me dijo: 'Nos encantaría pero, por la forma en que te ven los miembros de nuestra junta directiva, no puedes ayudar'.

