¡Tienes que hacerlo! Impresionante truco para silenciar tu mente y controlar la ansiedad

Silenciar la mente parece un ejercicio extremadamente sencillo sin embargo llevarlo a cabo en nuestro día a día puede resultar muy complicado, pues para nadie es un secreto que cada vez vivimos más de prisa, aunque constantemente nos envíen mensajes que detenernos resulta justo y necesario. Es por eso que la ansiedad se ha convertido en una condición tan normalizada como la de sufrir un resfriado, sin embargo la realidad es que no lo es.

Por ende, en las redes sociales, en las bibliotecas, en las organizaciones y hasta en colegios, abunda información para combatir este mal silencioso que cada vez más aqueja a los habitantes del mundo entero, sin tener preferencias de edad, raza o género. Sin embargo podríamos decir sin temor a equivocarnos, que son pocos los ejercicios que en medio de esta vida agitada la gente aplica y además resultan efectivos de manera casi inmediata.

¡Sí! porque aunque sabemos que vivir sin freno nos puede traer muchos males a la mente y el cuerpo, somos poco conscientes de la necesidad de hacer un stop en el camino, y además no estamos dispuestos a esperar mucho para encontrar una solución. Es quizá por eso que un video de una cuenta de TikTok llamada "The Mental Level" se ha hecho viral, pues los ejercicios ahí revelados no quitan mucho tiempo y además resultan muy efectivos para controlar la ansiedad, según lo han comentado usuarios que lo han puesto en practica.

El truco se llama "Mental Jedi” y busca silenciar la mente por un momento, siendo conscientes de los pensamientos que se van generando en ella. Para lograrlo todo lo que debes hacer es lo siguiente:

1.Pregúntese ahora mismo cuál será mi próximo pensamiento y simplemente miren.

2. Si aparece un pensamiento, el experto aconseja reconocerlo y dejarlo ir suavemente.

3. A continuación, pregúntese nuevamente cuál será su próximo pensamiento.

4. Solo acéptalo si surge algo.

5.Déjelo ir y respire suave y profundamente, relaje sus músculos y una vez más pregúntese desde este lugar realmente relajado cuál será su próximo pensamiento

6. Continúa haciendo esto hasta que notes que la mente se ralentiza y se detiene por completo.

7.Observe cómo su cerebro está en un ritmo de soltar los pensamientos que surgen, de los que ahora es consciente.

8. Observe la claridad y la relajación que puede liberar ahora y continúe con su día estando presente.